Julie VOQUER

Sociable, généreuse, passionnée de la langue anglaise, toujours le sourire aux lèvres, légèrement geek, sous le charme de l'Afrique du Sud - me voilà en quelques mots.

Changement de cap: fini les études littéraires, j'ai envie de me dédier à ma deuxième passion: organiser des événements: créer du plaisir, du bonheur, des moments de partage. Pour cela, je veux travailler dans l'événementiel, le tourisme d'affaires, la communication.

Inscrite en licence professionnelle tourisme, spécialité "chargé de projet événementiel", je recherche un contrat de professionnalisation pour un an, à partir de septembre 2014, dans la région nantaise ou ailleurs!



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Création/rédaction de blogs

Twitter

Facebook

Organisation d'évènements