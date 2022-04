Polyvalente avec une grande faculté d'adaptation aux différents secteurs, j'ai su m'intégrer dans chacune des équipes avec rigueur et réactivité. Forte de mes expériences diverses (assistante commerciale, de direction, chef de pôle et de projets), je dispose de connaissances variées et complémentaires.



Mes compétences :

dynamique

Facilité d'adaptation

Organisée

polyvalente

Réactive

Rigoureuse