Julie WANG

Chinoise d’origine, ayant vécu dans trois pays : Chine, Etats-Unis et France, Directrice de la société France Chine Innovation(FCI)www.fcinnovation.com. FCI est une Société Française de Conseil specialisée dans la stratégie internationale, bénéficiant de la double culture franco-chinoise, présente à Shanghai, Sichuan et Hongkong en Chine. Sa mission est d’aider les entreprises à créer une démarche organisée et réfléchie, faciliter le développement de partenariats, limiter leur risques, assurer un développement commercial durable avec la Chine grâce à sa chaîne d’expertise: maîtrise multiculturelle et multi langues (Chinois, Anglais et Française), expérience industrielle internationale (Etats-Unis, Chine, France), compréhension des techniques et des affaires, connaissance des environnements économiques de ces pays, et des réseaux industriels en Chine.