Julie WEIC

Objet: Candidature pour un contrat professionnel en partenariat avec EFFICOM.



Passionnée par le design, le graphisme et la communication, j’ai commencé mes études avec trois années à l’école supérieure des Beaux-arts de Valenciennes en option design. Cela m’a permis, jusqu’à présent, d’acquérir de nombreuses compétences techniques mais également quelques qualités comme la rigueur, l’exigence, le perfectionnisme, avoir un regard critique sur mon travail et une grande curiosité pour tout ce qui m’entoure. J’aimerai à présent poursuivre mes études avec un bachelor en design graphique.



Ayant eu jusqu’à présent une approche du design très diversifiée et en lien avec une étude artistique. Je souhaite m’orienter vers une formation beaucoup plus technique et ciblée dans le domaine du graphisme et de la communication. J’aimerai accompagner mon apprentissage théorique avec un apprentissage professionnel et concret dans une entreprise. Après mon bachelor je souhaite poursuivre mes études en master design graphique et de communication en alternance.



Afin de vous permettre d’apprécier mes motivations et d’évaluer mes compétences pour occuper un poste au sein de votre équipe, je reste à votre disposition pour convenir d’une date de rendez-vous.



Mes compétences :

SketchUp

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator