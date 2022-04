Julie WEISS

Ingénieur en Sciences de l’Environnement, j'ai développé mon expetise en politiques publiques dans le domaine de l’environnement avec 10 ans d’expérience dans le cadre d’animation, de suivi et de réalisation de plans et programmes environnementaux et d’évaluations environnementales.



Mes compétences :

Évaluation environnementale

Diagnostic de territoire

Politiques publiques

Animation de réunions

Biodiversité

Hydrologie

Gestion de projet

Environnement

Développement durable

Eau et assainissement

Marchés publics