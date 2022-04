Julie WILHELM

Réactivité, polyvalence et organisation sont des qualités que je souhaite mettre à votre disposition au sein de vos équipes afin de m'épanouir dans le métier de gestionnaire de paie et administration du personnel



Mes compétences :

Gestion des plannings

Polyvalence

Maitrise de l'outil informatique

Accueil physique et téléphonique

Gestion de commandes

Organisation de deplacements

Classement et archivage

Gestion des absences, des congés, des tickets rest

Suivie de l’annualisation du temps de travail

Respect des procédures de paie et d'administration

Saisie des pointages et des variables de paie

Relation avec les salariés

Recueil des informations liées à l’établissement d