Julie YACINE

J'ai commencé chez des industriels tels que AREVA et DCNS sur chacun des postes du cycle en V dans le développement de logiciels et systèmes à forte composante en informatique (spécification, conception développement, tests, intégration, validation), avant de prendre des responsabilités chez DCNS en tant que responsable d'éléments logiciels puis coordinatrice de CSCI sur plusieurs programmes internationaux.



J'ai quitté DCNS pour devenir chef de projet pour ALTEN, responsable d'un plateau "système et logiciels embarqués" pour plusieurs clients notamment dans l'aéronautique et le transport ferroviaire.

Mon challenge : manager mes équipes pour atteindre le niveau requis par mes clients en coût/délais/qualité tout en étant objectivée sur les coûts internes et le bien-être des ingénieurs avec qui je travaille, pas facile mais j'ai relevé le défis !

A ce poste, je me suis découvert une attirance grisante pour les RAO : comprendre/qualifier le besoin du client et proposer une réponse technique la plus adaptée...



Recrutée ensuite par AKKA Technologies, en tant que responsable du Centre de Services de Toulon pour aider l'équipe déjà formée et qui connaît très bien le métier à travailler de façon différente : du support type AT à un véritable centre de services.



Un an plus tard, me voilà responsable des départements Aéronautique et Défense de la division Soft de la région PACA. Que du bonheur : en m'appuyant sur une équipe solide je peux concilier mes deux domaines de prédilection. Je navigue donc entre Marignane et Toulon, entre Air et Mer sur des projets fascinants.



Nous proposons à nos différents clients de les accompagner sur de l'ingénierie système (Amont, Aval), du développement logiciel embarqué (C, C++, Java, ADA, intégration logicielle...) et de la formation. J'ai la chance de diriger une équipe très diversifiée, au sein de laquelle rigueur rime avec bonne humeur^^



Mes compétences :

