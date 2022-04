Julie YAMPOLSKY

Infographiste print depuis sept années, je maîtrise la Creative suite d’Adobe, et possède une très bonne connaissance de la chaîne graphique, ce qui me permet de vous garantir une qualité de travail pour toute la communication offline dont vous auriez besoin. Je possède aussi une bonne culture web et j’aime me tenir au courant des tendances actuelles.



Je viens de terminer une formation professionelle intensive de développeur Multimédia, ce qui me permet proposer ce jour, mon savoir-faire technique online : je sais respecter et décliner une charte graphique, tout en connaissant les différentes techniques et contraintes du web. Si vous le souhaitez vous pouvez vous rendre surArray qui est mon projet de formation, réalisé en HTML5, CSS3 et Php.





Mes compétences :

Publicité

Pré-presse

Conception

Graphisme

Mise en page

Édition

Adobe Dreamweaver

Adobe After Effects

Adobe Premiere Pro

Adobe Photoshop

PHP MySQL

Adobe Creative Suite

Adobe InDesign

Prestashop

3D Studio Max

Adobe Illustrator

HTML 5 CSS3