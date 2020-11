Actuellement salarié au sein de la société ENGIE COFELY sur un poste de responsable d'Equipe d'Exploitation, je mets à profit mes compétences techniques, managériales et commerciales pour apporter à nos clients les meilleures solutions techniques sur le suivi de leur énergie et la fiabilisation des installations de chauffage et de climatisation.



Mes compétences :

Commercial

Energie

Maintenance

Manager

Technique