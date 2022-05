Au sein de la Direction Maintenance Industrielle (pôle Génie Electrique et Thermique de Bouygues Energies et Services), je m'implique dans le développement commercial de nos activités : Maintenance, Travaux, Transferts, Machines Spéciales.

J aime le travail en équipe et les défis commerciaux !



Mes compétences :

Energie

Développement commercial

Maintenance industrielle