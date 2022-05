Nicolas LEBOUCHER

De formation ingénieur généraliste, je me suis spécialisé dans le domaine du génie énergétique (École des Mines de Douai). J'ai découvert le monde du travail lors des stages réalisés au cours de ma formation, puis j'ai obtenu un premier poste au sein de la societe Cofely Gdf Suez (initialement Elyo Suez) en tant qu'Ingenieur Méthodes.



Pendant 2 ans et demi j'ai beaucoup appris au sein d'une cellule Technique et Méthodes où j'ai pu réaliser un grand nombre de missions diverses et variées.

Après avoir appartenu à une cellule support et mis mes connaissances au service des différents contrats d'une agence, j'ai souhaité me concentrer davantage sur un contrat en rejoignant l'exploitation sur un site technique. J'ai donc rejoint la société Spie au sein de laquelle je fais partie de l'encadrement sur un Centre de Traitement de l'Information (Data Center).



J'ai ensuite eu pour rôle de prévoir, planifier et organiser la maintenance et l'exploitation d'un Data Center en tant que responsable de site, pour un total de 10 personnes. Le monde des centres informatiques implique un environnement technique et sensible accompagné de beaucoup de rigueur et de précision, cette expérience a été très enrichissante.



Mon poste suivant consistait à coordonner une équipe de techniciens itinérants pour la réalisation de la maintenance préventive et corrective, et petits travaux, pour différents clients. Gestion de leurs installations tertiaires, exemple : bâtiments tertiaires EDF, agences Caisse d'Epargne des départements 44 et 85, centre commercial à St. Nazaire. Ce poste comprenait de la gestion technique, administrative et financière, avec l'aide d'une assistante ordonnancement.

A partir de janvier 2015, j'ai encadré également d'autres Chargés d'Affaires sur des activités similaires en tant que responsable d'affaires.



Depuis janvier 2017, j'ai repris la responsabilité des activités de maintenance CVC et multitechniques en itinérance et sites postés pour de nombreux clients sur la région nantaise, et plus largement sur les départements 44 et 85.

Mon rôle est de garantir la rentabilité de mon activité, d'animer les équipes (management, sécurité, motivation, accompagnement), et de fournir à ma direction les indicateurs associés.



Mes compétences :

Audit

Data center

Encadrement

Energie

Facility management

ICPE

Maintenance

Maintenance multitechnique

Management

Methodes

multitechnique

Organisation

Planification

Services généraux

Technique

GMAO

Gestion de projet