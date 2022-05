Nicolas LEBOUCHER

Vous vous posez des questions sur votre régime de retraite obligatoire.

Vous vous demandez comment vous seriez indemnisés en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité.

Vous vous interrogez sur votre complémentaire santé ou celle de vos salariés.

Vous voulez savoir si vos biens sont correctement assurés en cas de sinistre.

Vous souhaitez optimiser vos placements.



Expert en protection sociale des travailleurs non salariés et des chefs d'entreprise, je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions.



Swiss Life met à votre disposition une offre complète de services et produits afin de couvrir l’ensemble de vos besoins et construire avec vous un avenir serein.



Être à vos côtés à chaque étape importante de votre vie et vous aider à vous bâtir un avenir financier serein est la vocation de Swiss Life. Avec elle, je m'engage dans une même démarche de conseil et d’accompagnement. Répondre à chacune de vos interrogations et vous apporter un conseil d’expert est mon métier.



Prendre le temps pour ne rien laisser au hasard, mettre mes compétences à votre service et construire ainsi une relation de confiance durable et efficace. Je m'attache à vous accompagner au quotidien et vous soutenir dans la réalisation de vos projets.



N'hésitez pas à me contacter afin de réaliser ensemble un audit de protection sociale.



Mes compétences :

Mise en oeuvre de plans d'actions

Accompagnement commercial

Gestion de patrimoine

Suivi des performances

Formation

Optimisation de la performance

Commercialisation de produits et services

Recrutement

Animation de réseaux sociaux et professionnels

assurance