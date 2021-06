Sara KHINOUCHE

Expérimentée en marketing et communication, j'ai travaillé en entreprise et en agence. Je m'accomplis pleinement dans des univers techniques et en particulier dans le secteur de l'environnement.

Je suis actuellement à la recherche d'un poste marketing/communication en CDI ou en mission.



+++ ma valeur ajoutée : comprendre les circuits décisionnels client et valoriser des services techniques pour susciter intérêt et adhésion des « décideurs »

+++ ma spécialité notoire : la gestion de projet informatique

+++ ma personnalité : enthousiaste et communicante, je m'adapte avec facilité dans tous les milieux



En savoir un peu plus



Mes objectifs professionnels



Mettre mes compétences organisationnelles au service du marketing et de la communication, ou de projets transversaux, dans des entreprises privées ou dans le secteur public

Travailler dans un secteur touchant à l'environnement, l'industrie ou l'immobilier





Mes domaines de compétences



Marketing des services

Stratégie & opérationnel

B to B + B to A + B to B to C

Gestion de projet

Création d'offres de services : simple, complexe, en réponse à appel d'offres

Animation commerciale (argumentaires, outils d'aide à la vente, événementiel)

Former : assistant, ingénieurs et directeurs commerciaux, directeurs d'entreprise

Savoir-être : force de propositions, aide à la décision





Mes principaux atouts différenciateurs



Goût du terrain : proximité avec les commerciaux, le terrain, les clients et les partenaires

Connaissance de services spécifiques : environnement, gestion des énergies, réseaux de chaleur, énergies renouvelables, facilities management, propreté, développement durable

Expertise de plusieurs marchés : collectivités locales, industriels, habitat privé et social, acteurs de limmobilier (investisseur, property manager, foncière), santé, services aux entreprises