Julien ACARD

Consultant-Formateur indépendant en Management, en Marketing/Ventes/Relation client et en Communication, je réalise aussi des accompagnements à la VAE et à la RAEP.

Depuis 2013, j'aide mes clients à apprendre, à progresser et à se dépasser grâce à des méthodes innovantes mais éprouvées et en m'appuyant sur un solide réseau de partenaires.

Depuis 2018, je suis certifié ICPF-PSI, reconnu par le CNEFOP comme satisfaisant au décret du 30/06/15.

Basé à Besançon, je suis mobile en Bourgogne Franche-Comté, Grand-Est, Paris et Lyon.



Mes compétences :

Stratégie marketing

Stratégie de communication

Stratégie web

Stratégie d'entreprise et organisat

Management de projets

Management

Communication de crise

Relations institutionelles

Stratégie commerciale

Communication externe et interne

Communication corporate

Web 2.0

Relations Presse et Publiques

Ressources humaines

Institutions publiques

Innovation

CRM

Formation

Conduite du changement

Tourisme

Collectivités territoriales

Transports en commun

Secteur de la santé

E commerce

Industrie agroalimentaire