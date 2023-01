Avec une expérience de 6 ans dans l' immobilier, dans la négociation puis la gestion locative et enfin dans la gestion des travaux en syndic, je suis actuellement Responsable du Service Travaux chez Grech Immobilier. Je suis ici pour partager mes expériences et rencontrer des professionnels afin d' agrandir mon réseau professionnel.



Mes compétences :

Rigoureux et plein d´entrain

travaille en equipe

Curieux et à l'écoute