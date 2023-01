Julien-Alexandre SIMEON

Enrichi d'un titre professionnel de niveau III en ressources humaines, je cherche à faire évoluer mon parcours professionnel déjà riche et varié en trouvant le travail de ma vie, je suis ouvert aux propositions dans les divers domaines dans lesquels j'ai pu ou non avoir des expériences.

Mon parcours va de l'animation de jeunes enfants au poste d'opérateur qualité en passant par veilleur de nuit en centre hospitalier ou responsable de confiserie.

Mon dernier poste représentatif a été responsable de boutique de cigarettes électroniques avant ma reconversion dans les ressources humaines et le recrutement.

Je ne suis arrêté sur ce secteur je suis prêt à mouiller ma chemise et vous prouver ma volonté ainsi que ma polyvalence qui restera le maître mot de ma carrière professionnelle.

À bientôt.



Mes compétences :

Archivage électronique

Contrôle qualité

Gestion

Autonomie professionnelle

Secrétariat