Julien ANCELE

Diplômé de l’ESCP Europe en 2007, j’ai intégré Accenture dans la division stratégie. Je travaille sur des missions de stratégie & business consulting.



J’ai pu, lors de mes différentes expériences professionnelles en France et à l’étranger (Angleterre-Allemagne), développer des compétences dans le marketing stratégique et analytique, les métiers de la communication (événementiel, publicité, média), l’analyse des coûts et processus, ainsi que dans la vente.



Je suis intervenu dans les secteurs suivants : transports, secteur public, grande consommation et luxe