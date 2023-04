Julien BARTHELEMY

Passionné, rigoureux et perfectionniste, j'aime construire et innover en permanence.



Je sais unir et valoriser les savoir-faire de chacun des membres de mon équipe pour mener à bien tous projets Web.



Mon expérience me permet aujourd'hui d'avoir une vision globale des besoins clients et une intelligence projet optimale.



Mes compétences :

Responsable technique Web

Bootstrap

Gestion serveur Web LAMP

Php/mysql frontend

Flash AS2

HTML5

XHTML / HTML multi navigateur

Référencement naturel

Symfony 1.4 & 2, versioning, SSH

Montage / traitement / intégration vidéo web

CSS 2 & 3 multi navigateur

JQuery plugins / frameworks : JQM, JQUI, ...