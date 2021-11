Julien BERNARD

Originaire de la région lilloise, je suis diplômé de l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille en 2009, où j'ai pu compléter mon parcours avec une année d'étude en Master 1 au sein de l'Université Laval à Québec (Canada).



Mon expérience professionnelle s'est étoffée suite à 8 années de perfectionnement dans trois agences d’architecture de dimensions variés (Marie-Pascale Bouchez Architectes, Avantpropos Architectes, et Atelier 24 Architecture).



Mon parcours m’a permis de participer à des projets dans divers secteurs d’activités:



- ENSEIGNEMENT: collège Simone de Beauvoir à Villeneuve d'Ascq (Maîtrise d'Ouvrage Publique: Concours, Permis de Construire, PRO/DCE, ACT, suivi de chantier, Certification HQE); école Victor Hugo à Hordain (loi MOP: Concours, PC, APS, APD, PRO, DCE, ACT, suivi de chantier)



- LOGEMENT: 11 logements individuels neufs à Vieux-Condé (PC, APD, PRO, DCE, estimation,, suivi de chantier, Certification H&E Cerqual), 53 logements collectifs neufs à Tourcoing (DCE, Certification H&E Cerqual), 300 logements réhabilités (résidence étudiante) et 150 logements neufs à Villeneuve d'Ascq (PC), Réhabilitation de 67 logements à Escaudain (Chantier en milieu occupé, APS, APD PRO DCE)



- BUREAU-COMMERCE: 21 cellules commerciales à Vendin-Le-Vieil (PC-APD-PRO-DCE, labellisation BREEAM), 11 cellules d'activités à Marquette-Lez-Lille (DCE, ACT, Négociations), Intermarché à La Bassée (PC+CDAC), Bricomarché à Lumbres (PC+CDAC)



Ces expériences me permettent de maîtriser toutes les phases de conception et de réalisation ainsi que les outils informatiques inhérents: Autocad, Revit, Sketchup, Photoshop, Indesign, Illustrator, Artlantis, Project, Pack Office



