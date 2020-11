Julien BERNIGAUD

J'ai acquis une expérience de 17 années dans la gestion d'équipe, l'expérience utilisateur, l'innovation, la résolution de problèmes informatiques à toutes échelles et la gestion de projet dans un environnement d'équipes globalisées.



Certifié ITIL V3, PRINCE2 et CobIT5je suis constamment reconnu pour mes capacités à résoudre rapidement et à moindre coût les défis liés aux problèmes techniques, jai développé mes qualités naturelles de leadership tout en instaurant un environnement de travail propice à la performance.



J'apprends vite. Je suis efficace à la fois en équipe et en autogestion. Je suis compétent dans toute une gamme de systèmes informatiques, langages, outils.



Compétences de prédilection:

Gestion déquipe. Intérêt dans le développement des autres et de la performance par un environnement de travail enrichissant, qui augmente l'estime et la confiance en soi.



Mes compétences :

Leadership

Team management

Customer Experience

Innovation

Lean Management

Project management

CobiT5 certified

ITIL Foundation V3

PRINCE 2

ITIL Incident Management

Communication

Mentoring

PABX

Microsoft Windows

Unix/Linux

LAN/WAN