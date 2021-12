Julien BLANC

Diplômé d'un DESS IRR (Intelligence Artificielle et Robotique) après un 2ème cycle universitaire en informatique fondamentale, j'ai oeuvré pour la conception et la concrétisation, techniquement et commercialement, des solutions de prestations orientées « dématérialisation des documents » (diffusion active et passive, processus d'archivage à valeur probante) dans le secteur bancaire et boursier au sein de la société « Inforsud Editique » (nouvellement « Edokial »).



J'y ai occupé des fonctions d'architecte informatique et j'y ai ainsi également intégré des processus liés à la qualité industrielle (traçabilité de production, de communication, d'actions ...).

Je fus ensuite en charge de la direction « Recherche et Développement » en Europe du Sud chez 20-20 Technologies, société internationale d'édition de logiciels professionnels spécialisés dans la distribution et l'industrie des métiers du bois (logiciels de vente en 3D, ERP, CAD, CAM).



Ces expériences m'ont permis d identifier et de comprendre les problématiques liées à la non-qualité dans le milieu du logiciel, et de constater les retours sur investissement rapides, mesurables et très substantiels amenés par l'approche qualité logicielle dans son ensemble, et plus particulièrement la plus-value immédiate amenée par un service de Contrôle Qualité professionnel.



Très conscient de vos problématiques, je tenterai de vous amener mon expérience et mon savoir-faire pour vous conduire vers la sérénité en R&D, synonyme de productivité accrue dans le génie logiciel.



Mes compétences :

Conseil

Contrôle qualité

Externalisation

Génie logiciel

Qualification

Qualité

Qualité logiciel

Régression

Test

Informatique