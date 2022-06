Julien BODART

Diplômé d'un master Informatique Graphique pour la Construction, je suis actuellement coordonnateur BIM structures chez Bouygues Bâtiment Nord Est.



Mes missions consistent :

- à développer au sein du service structures le BIM et l'aspect collaboratif entre services

- organiser une veille technologique sur le sujet

- développer les armatures 3D sur Revit

- former des collaborateurs

- à modéliser les maquettes numériques des bâtiments (REVIT) en plusieurs phases :



Avant projet béton : modélisation pour exploitation du modèle analytique avec à termes, export sur logiciel de calcul (Arche ossature, Advance Design, Robot Structural Analysis…)

Pro/conforme : intégration des standards de modélisation EVP/GO, renseignement des nomenclatures et des ratios d’aciers



Fort d'une expérience préalable en méthodes ouvrage d'art où j'ai acquis la maîtrise de plusieurs logiciels comme AutoCAD, Inventor et Civil 3D; je suis particulièrement reconnu et sollicité pour mon savoir faire en termes de maquette numérique et modélisation 3D (BIM).



Mes compétences :

AutoCAD

Informatique

Autodesk Revit Architecture

Autodesk inventor

3d studio max

AutoCAD mechanical desktop

Bureautique

Programmation

Photoshop CS4

AutoCAD Civil 3D