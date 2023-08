Julien BOICHE

Juriste de formation initiale, j'ai validé le CNC en 2012.

Mandataire judiciaire de 2012 jusqu'au 31 12 2019 en association tutélaire mais milieu hospitalier spécialisé.

Depuis 2020 , je suis Attaché Juridique jusqu'à ce jour.



J'interviens sur les mesures de protections en tant que représentant légal ou subrogé mais également en tant que gérant des mandats ad hoc pour le 54.



En complément des missions, j'interviens aussi en tant que Lquidateur Judiciaire et Administrateur des biens / Représentant Légal pour les présomptions d'absences.



Mon domaine de compétence a été étendus à la vente des biens des usagers hors de mes missions précédentes.



Cependant, j'ai aussi eu comme missions antérieurs, la gestion des décès et la gestion du patrimoine des usagers sur le 54 avec aussi une fonction de conseil aux délégués.



Suivant le cadre d'exercice, je fais de l'ouverture de mesure au sein des tribunaux et effectue également des passations de dossiers aux délégués sur site ou inter-site (siège -antenne).



J'ai exercé aussi des fonctions encadrantes :



- En tant qu'adjoint des cadres et faisant office de façon temporaire de Cadre pour la gestion et création de GCSMS.



-En tant que faisant fonction Chef de Service Patrimoine pendant un congé maternité et pendant une partir du COVID.





Mobile et souhaitant évoluer dans ma profession, je suis à l'écoute de vos propositions.



Mes compétences :

Gestion de projets

Analyse des besoins

Gestion de patrimoine

Rédaction de courriers

Analyse transactionnelle

Représentation de l'entreprise

Rédaction de rapports

Juriste

Veille juridique et législative