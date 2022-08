Bonjour à tous,



Actuellement en CDI chez APRIL Santé Prévoyance sur un poste de Chargé de Développement RH , je suis à la recherche d'un poste de Conseiller en Formation Continue pour une entreprise ou un organisme de formation dans la région lyonnaise.



J'ai effectivement acquis de solides compétences dans la vente de prestations de formations professionnelles auprès de chefs d'entreprises et de salariés en les conseillant notamment sur les prises en charges financières auxquels ils peuvent prétendre. J'ai pu développer les compétences suivantes : relation client, négociation commerciale et fidélisation. Mes qualités sont la rigueur, la perséverance et la satisfaction dans le service rendu aux clients.







Julien BORREL