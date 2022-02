Julien BRIGAUD

Mes domaines de compétences principaux sont :

- Management des SI (Gouvernance, Organisation, Stratégie)

- Sécurité de l'Information, Continuité et Reprise d'Activité

- Gestion de projets et Conduite du changement

- Audit

- Gestion d'équipes et pilotage d'activités



Certifications : ITIL V3 (Avril 2012) et E=MCA (Janvier 2012)



Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter.



Publication récente :

Livre blanc > Sensibilisation 2.0, la sécurité de l'info à l'heure de la génération Y

Accessible ici > https://www.lexsi.fr/publications.html



Mes compétences :

Gestion de projets

Conduite du changement

Maîtrise d'ouvrage

Reporting

Formation

Sensibilisation à la sécurité informatique

Audit

Organisation d'entreprise

Risk management

Continuité d'activité

Systèmes d'information

Sécurité des systèmes d'information

Recrutement

Conseil