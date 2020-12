Julien CABRIER

Après une première expérience en contrôle de gestion, qui m'a permise d'acquérir une compétence dans la gestion des données financières et des reportings, mon expérience en tant qu'auditeur externe a accru mes capacités d'analyse des risques, des problématiques comptables et financières ainsi que mon goût pour le travail en équipe.

Mon expérience actuelle est une synthèse équilibrée de mes expériences passées et me permet d'utiliser totalement mes compétences acquises dans le passé : analyse des risques, analyse des problématiques comptables et financières, analyse des organisations, goût pour le travail en équipe, atteinte d'objectifs, Management d'équipes, etc.



Mes compétences :

Gestion

Finance

Audit

Environnement

Conseil

Gestion de projet