Julien CAPRON, Technicien de maintenance supérieur dans le secteur de l'énergie.



Mon expérience terrain est aujourd'hui un atout pour répondre à de nombreuses problématiques du point de vue technique et d'analyse.

La diversité des installations CVC et multitechniques, les rencontres de divers clients et les contacts professionnels que j'ai pu rencontrer m'ont permis d'acquérir une expérience solide.

Fort d'écoute, de proposition et de réactivité je souhaite mettre toute mon expérience au profit d'un poste de responsable.



Mes compétences :

Environnement

Maintenance

Technicien de maintenance

Traitement d'eau

Ventilation

Contact fournisseur

Conseil en organisation

Relation fournisseurs

Travail en hauteur

Conduite de chantier

Coordination de travaux

Réception de matériel

Apprentissage

Devis

Energies renouvelables

Travail en équipe

Suivi de chantiers

Plomberie

Organisation du travail

Sous-traitance

CVC

Gestion de la relation client

Génie climatique

Climatisation

Chauffage

Electricité