Julien CHAMBON

Une passion du quotidien au service de la performance de l’entreprise.



J’évolue depuis bientôt 10 ans en marketing et communication BtoB. Ces nombreuses années en tant que responsable marketing et communication m’ont apporté de nombreuses compétences et m’enrichissent encore chaque jour…



J’ai eu l’occasion à deux reprises de mettre en place « from scratch » des départements marketing et d’élaborer l’ensemble des actions marketing et communication et les outils associés.



Je suis actuellement en charge du marketing et de la communication dans une société de services aux entreprises, avec pour objectif quotidien de mettre en place les actions nécessaires pour développer la visibilité et la notoriété de la société sur son marché et d'accompagner le développement commercial par la génération d'activité et l'apport de leads pour la force commerciale.



J’encadre une équipe de trois collaborateurs.







Des compétences multiples :



MARKETING :

• Conception et élaboration de stratégies de marketing.

• Mise en place d’opérations de marketing direct destinées à la génération de leads : marketing relationnel (articles, livres blancs, études de cas), actions cross-canal (emailings, événements, site Web, téléprospection), campagnes SEO / SEM (Adwords, affiliations)

• Mise en place de nouveaux outils, élaboration de cahier des charges fonctionnels : site Internet (CMS), logiciel emailing (Emailvision), CRM (Salesforce).

• Gestion de base de données : stratégies d’accroissement, administration CRM

• Gestion des partenariats, sponsoring.



COMMUNICATION :

• Stratégie de marque : refonte d’identitaire, création de charte graphique, univers visuel, déploiement multi-supports (print & web),

• Responsable des éditions : rédaction de contenus (mensuels, newsletters, Livres Blancs), production d’outils commerciaux (cas clients, plaquettes, supports, testimoniaux)

• Responsable des outils Web (Internet, réseaux sociaux), community management.

• Organisation évènements : ateliers, conférences thématiques, séminaires.

• Conception et élaboration de stratégies de communication (plan média, relation presse, emailing).





Mes compétences :

Responsable communication

Responsable marketing

Marketing direct

Relations presse

Community management

Communication

Email marketing

Conception-rédaction

Logiciel CRM

Sales Force