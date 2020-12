Julien CHANEL

Bonjour à tous,



Actuellement en poste chez IOTA Industries sur le site de lEPR de Flamanville pour EDF en tant que superviseur de travaux en enrubannage (protection passive incendie EI120). Ma mission consiste en lapplication des règles qualité, de sécurité, denvironnement, et de gestion de planning. Je souhaite à présent donner un nouveau rebond à ma carrière après 7 années passées sur ce beau projet.



Mes recherches sorientent sur le nucléaire, le naval militaire, les tunneliers, la pétrochimie et les grands projets.



Mes points forts sont : la gestion dune équipe, mon investissement personnel pour mener à bien une mission avec réussite, lamélioration continue, et mes capacités de gérer les situations de crise.



Disponible rapidement, je reste mobile sur la France entière et à létranger.



En restant dans lattente dun échange avec vous pour toute proposition.