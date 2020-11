Technicien Supérieur en Environnement de formation, diplômé d’un DEUST en Environnement et Déchets à l’Université des Sciences et Technologies de Lille 1 et possédant un niveau Bac +2 en Géosciences, j’ai pu acquérir un sens de l'autonomie, un bon relationnel, également de la rigueur et un goût affirmé pour les prestations de terrain.



Mes compétences :

Prelevelents sols/eaux/ gaz du sol

Sondages environnement

Organisation de chantiers et implantations

Dict / detection de reseaux

Sondage