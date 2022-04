Christelle DURR

De nature curieuse je m'intéresse à énormément de choses. Passionnée par les nouvelles technologies, j'aime me tenir informée des avancées.



Disponible, je ne demande qu'à m'investir, le plus important pour moi étant de donner une bonne image de la société pour laquelle je travaille; savoir que le client est satisfait et qu'il n'hésitera pas à refaire appel à nous.



Je suis sérieuse, stable et recherche une entreprise qui me laissera la possibilité d'évoluer, une entreprise qui veut pérenniser son effectif me conviendra parfaitement.



Si vous pensez que nous sommes sur la même longueur d'onde, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Informatique

Photoshop

Relations internationales

Relation clients

Curieuse d'esprit

Pack office

Anglais courant Parlé lu écrit

Autonome mais sachant travailler en équipe

Internet

Professionelle

Export

Achats

Vente

Adaptabilité

Amiante

Microsoft Word

Microsoft Access

Microsoft Excel