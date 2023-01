Julien DESTOMBES

Consultant Citrix en société de services depuis plus de dix ans, j’ai acquis une expérience me permettant de couvrir des sujets allant de l’avant-vente à la mise en production.



Ma capacité d’analyse et de réactivité, tout comme mon goût d’entreprendre et de satisfaire les clients me permettent de mener avec succès les projets qui me sont confiés.



Outre l’informatique et la technique, j’aime particulièrement le travail en équipe et les relations humaines qui sont, de mon point de vue, les bases de nos réussites.



Technologies

• XenApp

• XenDesktop

• Provisioning Services

• Netscaler

• EdgeSight

• SSO Plugin (Password Manager)

• Norskale VUEM

• Altantis USX

• ...



Certifications

• Citrix Virtualization Specialist Practicum

• Citrix Certified Professional - Virtualization

• Citrix Certified Expert - Virtualization

• Citrix Certified Enterprise Engineer (C.C.E.E) for Virtualization

• Citrix Certified Integration Architect (C.C.I.A) for Virtualization

• Thinprint Certified Master

• MCP Windows

• SoftGrid (APP-V), VisionApp ..



