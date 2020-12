Julien DIEU

Originaire de Normandie et aquitain d'adoption depuis plus de 10 ans maintenant.

Le sport fait partie intégrante de ma vie :

- Ancien sportif de haut niveau, j'ai pratiqué le hockey sur glace en compétitions internationales pendant 10 ans, avec la mission de capitaine d'équipe.

- J'ai évolué pendant 9 ans au sein du groupe DECATHLON, franchissant les différentes étapes jusqu'à devenir « Directeur de magasin »



Homme de terrain autonome, responsable, organisé et orienté résultats, j'aime m'investir auprès des franchisés du réseau afin de les aider à atteindre leurs objectifs et à monter en compétences en tant que chefs d'entreprise sur diverses thématiques :

- Développer leur chiffre d'affaires et leur rentabilité

- Construire et animer un plan d'actions commerciales

- Recruter, intégrer et faire monter en compétence leurs équipes (eux compris)

- Définir et mettre en place leur stratégie de développement



Enfin, je suis convaincu par l'impact du collectif sur l'obtention de résultats durables.