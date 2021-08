Bonjour !



Titulaire d'un master de traduction multimédia (T2M) de l'Université de Bourgogne et de divers autres diplômes liés à la traduction et aux langues étrangères, je suis actif dans le monde de la traduction depuis janvier 2016. J'ai commencé par être stagiaire en gestion de projet auprès de l'agence de traduction allemande Leginda GmbH, avant d'y être employé quatre mois plus tard en tant que chef de projet, et de me déclarer comme traducteur indépendant en juillet 2016. Après trois ans à occuper trois différents postes (dont deux auprès de Leginda GmbH), il a fallu que je me l'avoue à moi-même : je ne suis pas fait pour la vie de salarié. C'est avec confiance — notamment grâce à une clientèle fidèle obtenue durant ses trois années où mon activité d'indépendant n'a occupé qu'une place secondaire — que j'ai donc décidé, à partir de cette année 2020, de n'être que traducteur indépendant, et je me ferai ainsi un plaisir de vous proposer mes services si vous avez besoin d'une traduction depuis l'allemand ou l'anglais vers le français.



Au plaisir de recevoir un message de votre part,

Bien cordialement,

Julien Dross.



