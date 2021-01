Julien DURANCEAU

Expert en économie circulaire, c’est un homme de réseau capable de fédérer les acteurs d’une filière autour des motivations de l’économie et de la ressource. Créer des synergies, accompagner les dynamiques de création et d’innovation pour mener des actions collectives performantes.

Un véritable couteau suisse passé du surfbusiness au bâtiment, par l’animation du cluster environnemental SISTER, il est aujourd’hui président et co-fondateur de l’écosystème LAMATIERE (design, upcycling et économie circulaire).

Innovation - économie circulaire - écologie industrielle et territoriale - réseau - créativité - relation humaine – économie de la fonctionnalité – économie de la connaissance



Mes compétences :

Commercial

Organiser

Manager

Polyvalent

Relation humaine forte

Economie circulaire