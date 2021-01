Julien GIUDICE

Je suis diplômé dans les formations orientés systèmes embarqués, électronique et informatique. Ayant connaissances de la plupart des équipements sur les systèmes ferroviaire, notamment sur le fonctionnement du système TCMS, ainsi que sur les systèmes médicaux. Je réponds aux postes d'ingénieur de validation, de vérification, contrôle-commande et d'intégration, et également sur le développement de logiciel C/C++ de système embarqué.



Méthodes :

Merise

5S

PDCA

Cycle en V

Debug



Langage de programmation :

JavaScript

Symfony2

C/C++

Python

PHP

XML

Ajax

SQL

SQLITE

Java



Protocoles:

TCP/IP

SSH



Logiciel et systèmes d'exploitation

Windows (XP, 7, 10)

Linux (Ubuntu, debian, Linux Mint, CentOS)

Microsoft Office

Open Office

Visual Basic

SolidWorks

Microsoft Visual C/C++

Matlab

LabVIEW

Labview

Testand

Controlbuild

Alchemist

TrainTracer

CoDeSys

Confluence

Jira

ClearQuest

ClearCase

GIT

SVN