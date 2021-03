Julien GUIOT

Je dispose de 6 ans d'expérience en comptabilité et contrôle de gestion. Je suis actuellement en recherche d'un poste en contrôle de gestion de préférence liée aux domaines de la logistique/achats.



Je suis d’un naturel calme et réfléchi et mes goûts et mon profil correspondent aux exigences de ces fonctions. En outre, je suis rigoureux et force de proposition. En entreprise, j’apprécie apporter ma contribution à celle-ci en suggérant et en apportant des améliorations.



Si vous souhaitez en savoir plus sur mon parcours et mes projets, n'hésitez pas à entrer directement en relation avec moi. Je me ferai un plaisir de vous répondre.



Mes compétences :

UML

Pack office

Premiers secours

Access

VBA macro Excel

Contrôle de gestion

Project Office

Comptabilité

Système d'informations

SAS ABM

Normes comptables internationales IAS/IFRS

Sage Accounts Production

SAP R/3

SAGE 100

Peoplesoft