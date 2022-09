Julien HOLLOCOU

Responsable commercial de la société IT Waves Consulting http://www.itwavesconsulting.com

Agence web et webmarketing, nous mettons au service de nos clients nos compétences d'une part dans le développement web et mobile et d'autre part nous articulons la stratégie webmarketing de nos clients avec une approche systémique au sein d'un environnement complexe et en évolution permanente. Notre veille technologique permet de proposer les solutions les plus innovantes et les plus pertinentes à nos clients, leur permettant ainsi d'obtenir un véritable avantage concurrentiel. Lutilisation des méthodes agiles octrois à nos clients un niveau de satisfaction optimal et une réactivité plus grande.

La valeur ajoutée et le ROI sont les trames de fond des projets que nous diligentons.

Ayant évolué au sein d'entreprises du CAC 40, jai pu acquérir les best practice en terme de méthodologie et délaboration de stratégies IT pour nos clients. Ces compétences et savoir-faire, alliés à une curiosité naturelle garantissent à nos clients les meilleurs résultats dans le domaine du web.



Mes compétences :

Site mobile

Internet mobile

Marketing mobile

Référencement naturel, seo

Rédaction web

Webmarketing

CSS 3

HTML 5

SEM

Community management

Management opérationnel

Commerce

Négociation

SEO