Julien JACQUOT (JULIEN JACQUOT)

Responsable de la société CLIMACHAUD J'oeuvre en véritable professionnel sur des travaux d'installations climatiques.

J'interviens en climatisation (détente directe) et la ventilation en traitement d'air.



Qu'il s'agisse de travaux neufs, de rénovation, de réhabilitation, CLIMACHAUD met à votre disposition un interlocuteur privilégié qui vous conseille et facilite la mise en œuvre de votre projet.



Climachaud c'est également un panel de services flexiblse et adaptés à vos besoins pour vous accompagner dans la durée: Maintenance préventive; Travaux rapides; Maintenance curative.