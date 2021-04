Julien JULIEN MAILLIU (MAILLIU)

Issu d'un cursus eMarketing, j'ai toujours été très attaché à suivre l'évolution des outils digitaux et des techniques du marketing digital (communication, ergonomie, search marketing, mobile, social,...).

Suite à une première expérience dans le secteur des loisirs audiovisuels, je travaille depuis plus de 12 ans dans la gestion de portefeuilles applicatifs dédiés au Smart Farming et à l'agriculture de précision. Après 1à ans passés au sein du groupe Syngenta, je travaille actuellement comme Digital Apps Manager pour le groupe ADM et plus pour sa section Nutrition animale au sein de l'équipe Wissium centrale. Mon rôle étant de gérer le portefeuille d'outils d'aide à la décision, aussi bien des outils web et mobiles que PC, depuis leur conception jusqu'à leur mise en marché en passant par leur promotion.



Mes compétences :

digital

marketing web

web marketing

seo

direction de projets

UX UI

emarketing

sem

web

AgroTIC