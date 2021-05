Julien LABROSSE

Bonjour



Je suis issu de l'ESCE (Ecole supérieure de Commerce Extérieur) en 2012. Mes différentes expériences commerciales ultérieures m'ont amené à travailler pour la société ORAY (Fabricant et concepteur de systèmes de projection) depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui en tant que responsable commercial Grand EST.



Ce poste implique la Gestion, le Suivi et le Développement d'un réseau dense de revendeur/installateurs audiovisuel (pro et Home Cinéma), de grossistes audiovisuels et spécialisés (Rexel, ESL,...) ainsi que de centrales d'achat.



Je suis actuellement à la recherche d'un nouveau challenge motivant dans le même secteur ou pour une autre branche.



Restant à votre disposition pour plus d'informations.



Cordialement



Mes compétences :

Gestion des installations

Suivi commercial et administratif

Suivi clientèle

Service client

Gestion du stress

Gestion de la relation client

Développement commercial

Gestion commerciale

Sage Accounting Software

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Customer Relationship Management