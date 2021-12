Julien LACROUTE

Avec une expérience professionnelle de plus de huit ans, mon parcours m'a permis d'évoluer sur différents postes et missions.

J'ai acquis et développé trois fondamentaux de mon métier : le commerce, le management et la formation.

Je mets un point d'honneur sur le coté humain ! La montée en compétences de mon équipe est la clé de la réussite.

Passionné par le commerce, la satisfaction de mes clients est un moteur pour performer.









Mes compétences :

Animation d'équipe

Animation commerciale

Recrutement

Gestion des plannings

Analyser les besoins et définir les objectifs

Formation interne

Encadrement

Vente

Gestion de projet

Prospection commerciale