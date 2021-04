Julien LAMBERT

Après avoir réalisé mon cursus d'ingénieur en Alternance à Retis et avoir travaillé dans le secteur Avant-Vente et Intégration. J'ai été embauché après mon alternance, et je suis actuellement au sein du département Intégration en tant qu'ingénieur réseaux, je réalise depuis plus de 2 ans les missions suivantes :



- Mise en place d’infrastructure réseaux complexe au sein de nos clients.( Cisco, Alcatel, HP, AVAYA)

- Mise en place d’infrastructure Wi-Fi (Cisco, HP, Alcatel, UCOPIA)

- Mise en place de solution de sécurité (Firewall) (Cisco ASA, Checkpoint,Fortinet)

- Constitution de documents de spécifications techniques

- Audit et Conseil au sein d'infrastructure existante

- Réalisation de façon ponctuelle de devis techniques suite à mon expérience en AVV



Afin d'enrichir mes connaissances et ma maîtrise dans les différentes technologies, voici les différentes certifications Constructeur acquises ou en cours d’acquisition:



- Cisco

* CCNA (Validé)

* CCNP (En cours, Module SWITCHING et ROUTING validés)



- Checkpoint

*CCSA (validé)

* CCSE (validé)