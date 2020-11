Julien LAUNAY

Issu d'une prépa MPSI/PSI au lycée Marcelin Berthelot à Saint-Maur-des-Fossés (94100), j'ai passé les concours d'entrée aux Grandes Ecoles pour intégrer l'Ecole Centrale de Lille. Voici mon parcours.



Tout d’abord, j’ai étudié pendant deux ans à l’Ecole Centrale de Lille où j’ai suivi des cours portant sur différents domaines des sciences de l’ingénieur me permettant de comprendre et de travailler sur plusieurs sujets spécifiques et techniques tels que la mécanique, l’électronique, la communication ou encore la gestion de projet.



Grâce au programme de double-diplôme européen, j’ai décidé de suivre un Master of Science de 12 mois à l’Université de Cranfield en Angleterre.

Pendant le Master Aerospace Vehicle Design, j’ai suivi des cours approfondis dans le domaine de l’ingénierie aérospatiale et plus particulièrement en conception aéronautique. Ils portaient sur des sujets variés comme l’aérodynamique, la navigabilité issue de la CS 25 notamment, les matériaux métalliques et composites, la CAO avec CATIA, la simulation par éléments finis avec PATRAN/NASTRAN, ou encore la mécanique de la rupture et le phénomène de fatigue. Ces connaissances ont par la suite été mis en pratique lors du projet de groupe de 6 mois : j’y étais responsable de la conception d’une partie de la structure métallique de l’aile d’un avion de type blended-wing body. De plus, ce projet m’a permis d’approfondir mes compétences de communication et de gestion de projet car celui-ci tend à recréer un environnement industriel.

J’ai aussi pu mettre mes compétences en pratique pendant le projet-recherche individuel dont le but était de proposer une méthodologie de conception de la structure primaire du mât moteur. Elle part de l’étude des solutions précédemment employées dans l’industrie jusqu’à l’application à une étude de cas en passant par une analyse des efforts classiques extraits de la CS 25 et une étude détaillées de la répartition des contraintes.

Grâce à cette expérience, je peux mettre à profit les différentes compétences que j’ai acquises pour accomplir un projet concret et complexe, communiquer avec d’autres équipes, solutionner des problèmes d’interface. Et grâce à sa population cosmopolite, étudier à Cranfield m’a non seulement apporté des connaissances techniques appliquées à l’aéronautique mais m’a aussi permis d’améliorer mon anglais et de travailler avec des personnes de différents parcours et de différentes cultures, ce qui est un atout pour des projets internationaux comme la conception aéronautique.



J’ai aussi une expérience professionnelle dans l’industrie aéronautique. En effet, pendant quatre mois en été 2011, j’ai été stagiaire à Dassault-Aviation à Saint-Cloud. Ma mission portait sur l’étude des effets indirects de la foudre sur des fonctions critiques d’un aéronef. Ce stage dans le service compatibilité électromagnétique était particulièrement intéressant car il m’a permis d’avoir une vue d’ensemble sur le processus de conception aéronautique pratiqué dans l’industrie. De plus, l’étude portant sur la zone moteur, j’ai également eu l’occasion d’étudier le mât.

Enfin, il a constitué une transition parfaite entre mes études généralistes à l’Ecole Centrale de Lille et l’année de double-diplôme plus spécialisé à l’Université de Cranfield.



Mes compétences :

Microsoft office

Catia

Matlab

Maple

PATRAN/NASTRAN

PATRAN

Aerospace

Conception

Ingénieur

Aéronautique

NASTRAN

Design

HyperMesh

ISAMI