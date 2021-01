Actuellement en formation dans le cadre dune reconversion professionnelle, je suis en recherche dun stage au poste de préparateur de commande en entrepôt. Cela me permettrait dappréhender mon futur métier et de me familiariser avec la manipulation de chariots élévateurs de catégories 1, 3 et 5. Je dispose dune expérience en logistique au sein de General Electric. Je suis une personne fiable, rigoureuse et à lécoute.