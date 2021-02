Photographe professionnel depuis maintenant six ans, Julien Marchione propose son savoir-faire en tant que véritable spécialiste du mariage.

• Pour les particuliers, à travers les reportages de mariage, ainsi que les shooting de famille : couple, grossesses et naissances.

• Pour les professionnels, et notamment les spécialistes du mariage à travers des photographies de mode pour catalogues et e-commerce ainsi que des packshot produits.

Plus d'informations sur www.julienmarchione.com



Mes compétences :

Photographie

Photoshop

Reportage

Lightroom