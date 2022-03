Julien MAURICE

Aborder avec sérénité et donner du sens à des situations de plus en plus complexes.

Voilà à quoi aspirent les dirigeants et cadres sup' qui me sollicitent.



Vous rencontrez des difficultés opérationnelles ? Vous souhaitez engager des transformations structurelles ?



Ma seule ambition : vous offrir un espace-temps ressource pour réfléchir, échanger et prendre du recul. Faire un pas de côté pour envisager vos situations sous un angle nouveau.



--------------



Pourquoi vous, dirigeants ?



Parce que VOUS DECIDEZ

- Vous êtes porteurs du sens et de la cohérence de lorganisation

- Vous avez une vision large du système auquel vous appartenez

- Vous disposez dun réel pouvoir de décision et daction.



Parce que VOUS INSUFFLEZ

- Vous êtes à la fois le potentiel et la limite de votre entreprise

- Votre énergie nourrit la dynamique de lorganisation toute entière

- Alors prendre du temps pour vous, c'est investir pour votre entreprise !



Parce que VOUS ÊTES CHALLENGÉS

- Vous vivez des situations de plus en plus complexes

- Vous êtes en prise avec des questionnements permanents

- Vous avez peu d'occasions de les partager.



Vous êtes exigeants ? Je le suis aussi !

Vous tenez à rester maître de votre entreprise et de vos décisions ? Cest bien ma vision du coaching !

Vous voulez cheminer, réfléchir et avancer ?



Prenons un moment pour échanger. Ça n'engage à rien !