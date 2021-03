Julien MICHEL

Spécialiste de la communication depuis plus de 12 ans, je vous propose mes services en tant que designer graphique et photographe afin de vous permettre de vous démarquer et de vous faire connaître.



Je base mon travail sur la confiance, le contact humain, et un service clé-en-main irréprochable. Tout est mis en oeuvre afin de vous accompagner dans la création de vos supports de communication, et pour vous fournir le résultat attendu.



Identité visuelle, Plv, photographie, habillages de vitrines, catalogues, sites internet...



N'hésitez pas à me contacter pour me solliciter pour vos projets de créations graphiques et de photographie (plus d'informations sur entourage-communication.com et sur entouragestudio.fr).