Julien OCCHIALI

Bonjour et bienvenue sur mon profil !



Consultant digital chez mc²i Groupe, je dispose de plus de 4 années d’expérience qui m'ont permis de développer des compétences dans la gestion de projets et d’avoir une très bonne compréhension des enjeux du digital. Je suis à même d'intervenir sur les différentes phase d'un projet, de coordonner les intervenants et de piloter l'activité pour en assurer le reporting.



mc²i Groupe, cabinet de conseil en Systèmes d’Information et en Organisation, accompagne depuis plus de 25 ans les grandes entreprises et les administrations sur d’ambitieux projets de conception et de mise en œuvre de systèmes d’information. mc²i Groupe a développé une expertise dans des domaines d’activités spécialisés et notamment dans l’accompagnement des grandes entreprises pour la réussite de leur transformation digitale.



N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus.



Mes compétences :

Webmarketing

SEO/SEM

Gestion de projet

Community management

Rédaction web

Netlinking

Routage newsletter

Réseaux sociaux

Stratégie digitale

Marketing

Mailchimp

Web 2.0

Marketing digital