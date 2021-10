Julien PIEDALU

Curieux, sociable, créatif, impliqué et polyvalent, je suis un véritable passionné du web.



Fort de mes études et de plus de 4 années d'expériences en entreprise, j'ai acquis de solides compétences en marketing, en communication et en gestion de projet digital.



Convaincu que mes aptitudes personnelles et professionnelles peuvent vous être utiles, je veux désormais m'investir pleinement dans le développement digital de votre entreprise !



Mes compétences :

Communication

Informatique

Service

Marketing

Gestion de projet

Système d'information

Web

Graphisme

Enquêtes

Conception

Outsourcing IT

Planification

CMS open source

Marketing opérationnel

Travail en équipe

Bureautique

E-commerce

Concepion

Webmarketing

Commerce international

Recettage

Réseaux sociaux

Wordpress

SEO

CRM

Axure RP

InVision

eZ Publish

Drupal

Prestashop

Google analytics

Ux design